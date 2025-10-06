CRONACA
6 Ottobre 2025 - 12.35

Nuove scritte contro i medici a Vicenza: terzo atto vandalico in pochi mesi, l’Ulss 8 denuncia


VICENZA – Nuovo atto vandalico contro il personale sanitario. Nella prima mattinata di oggi, alla riapertura della sede del Dipartimento di Prevenzione di via Albinoni, sono comparse sulle pareti esterne scritte oltraggiose contro i medici.

Si tratta – come sottolinea l’Ulss 8 Berica – del terzo episodio in pochi mesi. «Ogni volta – commenta la direttrice generale Patrizia Simionato – non può che crescere lo sconcerto e l’indignazione per simili gesti, che offendono e minacciano professionisti che ogni giorno si adoperano per assistere i cittadini e tutelare la salute pubblica. Di fronte a questi comportamenti è importante che ci sia una condanna unanime e chiara, non solo per isolare gli autori, ma anche e soprattutto per far sentire ai nostri medici e al personale sanitario in genere tutto il rispetto e l’apprezzamento che meritano da parte dell’intera comunità».

L’Azienda sanitaria ha segnalato l’episodio alle forze dell’ordine e provvederà a sporgere denuncia.

