Nuova rotatoria a San Felice e lavori in via Torino: cocktail micidiale per il traffico

La concomitanza dell’inizio dei lavori per i sottoservizi (con conseguente chiusura al traffico) in viale Torino e l’apertura di una nuova rotatoria in Corso San Felice all’altezza dell’ex Corte Pellizzari dove è in costruzione un nuovo supermercato, hanno mandato in tilt il traffico nell’asse di accesso Ovest al centro cittadino. Soprattutto nelle ore di punta si sono formate lunghe code in accesso al centro da viale Verona. La nuova rotatoria era stata inserita nell’accordo firmato dalla prima giunta Variati e fu approvato poi in Consiglio Comunale nell’ambito del progetto di riqualificazione che prevede la costruzione di un nuovo supermercato Lidl.