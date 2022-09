Numerosi interventi sulle Dolomiti bellunesi oggi

Questa mattina attorno alle 11.15 la Centrale del Suem è stata allertata da una escursionista che si trovava sui Cadini del Brenton in Valle del Mis, dove un turista belga era scivolato all’interno di quello più alto, si trovava fuori dall’acqua illeso, ma non era più in grado di uscire risalendo le sponde rocciose. Una squadra del Soccorso alpino di Belluno si è quindi recata sul posto e ha recuperato il ragazzo, un 22ene che era assieme alla compagna, è in via precauzionale lo ha accompagnato all’ospedale per sincerarsi non avesse riportato conseguenze. Verso le 13 l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è volato lungo il sentiero Minazio, che collega il Bivacco Comici al San Marco, per un 48enne olandese che era caduto e si era procurato una sospetta frattura alla gamba. Recuperato con un verricello di 15 metri, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Belluno. Il compagno che era con lui ha proseguito autonomamente. Subito dopo l’eliambulanza è intervenuta sulla Ferrata Roghel, poiché una turista tedesca di 62 anni aveva riportato un sospetto trauma alla gamba. La donna, che si trovava sul versante Auronzo, è stata issata a bordo dal tecnico di elisoccorso sempre con l’utilizzo del verricello e portata a Belluno.