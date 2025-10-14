BASSO VICENTINO - AREA BERICA
14 Ottobre 2025 - 17.37

Noventa Vicentina, il Sindaco Veronese: “Vicinanza all’Arma dei Carabinieri e alle famiglie delle vittime”

REDAZIONE
L’Amministrazione comunale di Noventa Vicentina esprime profonda vicinanza e cordoglio all’Arma dei Carabinieri e alle famiglie dei tre militari tragicamente deceduti oggi, martedì 14 ottobre, a Castel d’Azzano (Verona).

“Una tragedia – commenta il Sindaco Mattia Veronese – che ha profondamente scosso non solo le comunità direttamente coinvolte – il luogo dell’esplosione e i paesi di residenza delle vittime – ma anche la nostra comunità e tutti i cittadini che nutrono fiducia e rispetto verso le Forze dell’ordine. Noventa Vicentina si unisce ai messaggi di cordoglio del Presidente della Repubblica e del Presidente della Regione Veneto, partecipando con commozione al lutto per questa grave perdita. Onore ai caduti, tre valorosi militari che hanno perso la vita nell’adempimento del proprio dovere”.

