Noventa – Passata l’emergenza maltempo: il Coc rimane aperto

Riceviamo e pubblichiamo una nota del Comune di Noventa sull’emergenza maltempo.

Pur essendo rientrata l’emergenza meteorologica e ridotta l’allerta, come Amministrazione Comunale, abbiamo deciso di tenere aperto il COC (Centro Operativo Comunale della Protezione Civile).

A tal proposito ringraziamo di cuore tutti i volontari della Protezione Civile ANA Basso Vicentino e Nucleo Carabinieri in congedo, i Vigili del Fuoco che, coadiuvati dal personale dell’Ufficio Tecnico, hanno gestito l’emergenza attenendosi in modo scrupoloso al piano comunale di Protezione.

Il sindaco Mattia Veronese: “GRAZIE veramente a tutti i volontari, alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco e ai dipendenti comunali che, tra la giornata di ieri e la mattinata di oggi, oltre ai singoli interventi nelle abitazioni con maggior disagio, hanno distribuito quasi 2000 sacchetti di contenimento presso il magazzino di Protezione Civile di Via C. Porta (tanto per dare la misura dell’impegno profuso)”.

Siamo in costante contatto con i Consorzi di Bonifica sul monitoraggio degli scoli, in cui al momento si registrano ancora livelli molto alti e situazioni di criticità.

Rimaniamo in attesa dagli Enti superiori per aggiornamenti più puntuali.

Restano attivi i numeri per trasmettere tutte le segnalazioni ai nostri Uffici comunali:

UFFICIO TECNICO tel. 0444/788516 – 0444/788557 – 0444/788555 (dal LUNEDI’ al VENRDI’ 8.00-14.00 / LUNEDI’ e GIOVEDI’ 15.00-18.00)

POLIZIA LOCALE tel 0444/794328 – 348/3969380

Ringraziamo tutta la cittadinanza per la collaborazione e esprimiamo solidarietà a quanti hanno subito disagi.