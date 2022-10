NOVENTA – Ocjo! Al Modernissimo in scena la sicurezza

“La sicurezza è di scena” al Teatro Modernissimo di Noventa Vicentina.

Sabato 8 ottobre doppio evento, organizzato da Confartigianato e Confagricoltura,

per promuovere la cultura della sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita

All’interno della 35ª Mostra Prodotti dell’Area Berica, il Mandamento di Noventa Vicentina di Confartigianato Imprese Vicenza ha organizzato, in collaborazione con la locale sede di Confagricoltura, un duplice evento sul tema della sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita. L’appuntamento è al Teatro Modernissimo sabato 8 ottobre. Al mattino alle ore 9.30 è in programma un incontro riservato agli studenti dell’Istituto Masotto, che prepara figure che entreranno nelle imprese; mentre al pomeriggio alle ore 16.30 momento riservato alle imprese, ai loro collaboratori e alla cittadinanza con “Ocjo – La sicurezza è di scena, prevenire per non rischiare”. L’ingresso è gratuito previa iscrizione via eventbrite all’indirizzo: https://ocjonoventa8ottobre.eventbrite.it/

Dopo la presentazione dell’iniziativa, l’evento pomeridiano entrerà nel vivo con gli interventi “Da giovane carpentiere a grande invalido del lavoro. Racconti di Flavio Frigè (Socio Anmil); Metalmezzadri. Monologo. “Quarant’anni di nord est tra lavoro, salute e passione” di Bruzio Bisignano; 626 – Spettacolo di cabaret sulla sicurezza sul lavoro. “Ridiamoci sopra ma pensiamoci su”; Trigeminus: I fratelli Mara e Bruno Bergamasco.

“Per ribadire, promuovere e rinforzare la cultura della sicurezza, utilizzeremo la tecnica teatrale di Ocjo – spiega il presidente del Mandamento, Riccardo Barbato -, un’esperienza formativa dal forte impatto emotivo creando un livello di coinvolgimento che supera la sfera cognitiva, e meramente nozionistica, e attiva il piano emotivo dei partecipanti con riflessioni sul tema in oggetto”.

Quanto alla proposta dedicata agli studenti si tratta di una opportunità di formazione per educare le nuove generazioni a una cultura preventiva sui temi della salute e sicurezza sul lavoro.

“La giornata di sabato – continua Barbato – è pensata per le imprese associate, per la cittadinanza, per i nostri collaboratori, per le nostre famiglie. Un evento organizzato in collaborazione con Confagricoltura. Un esempio di come, nell’Area Berica, abbiamo rotto lo schema che vedeva le varie associazioni di categoria contrapposte ed è stato stipulato un patto, chiamato Patto Territoriale Area Berica, con lo scopo di favorire il benessere della zona e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, siano esse agricole, artigianali, commerciali o industriali. Tutte realtà che hanno nel loro DNA il luogo in cui sono nate e che quindi portano benessere e prosperità all’area di appartenenza”.