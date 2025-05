NOVENTA – IL SINDACO VERONESE CONTRO I RIPRISTINI DELLA FIBRA: “INTERVENTI ANTI ESTETICI E SPESSO PERICOLOSI”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Proseguono i lavori per la posa della fibra ottica nel territorio comunale, ma a far discutere sono le condizioni dei ripristini stradali. Il sindaco Mattia Veronese lancia l’allarme dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da parte dei cittadini: i tratti di strada interessati dagli scavi, infatti, spesso vengono ripristinati in modo approssimativo, creando disagi alla viabilità e problemi di sicurezza.