NOVENTA – IL NUOVO ASILO DO RE MI DIVENTA ‘STAR’ IN ARCHITETTURA

La progettazione architettonica per la riqualificazione dell’asilo Do Re Mi di Noventa Vicentina viene riconosciuta da un’importantissima rivista nazionale di settore (Elle Decor) come una delle ‘guide’ per le linee architettoniche del 2025. Il cantiere, a breve, verrà avviato e i costi di riqualificazione ammontano a 500 mila euro (importo dei lavori finanziati in gran parte dal PPRR). Obiettivo: aumentare di 20 posti la capacità dell’asilo e non solo. L’intervista di Elisa Santucci al sindaco della città, Mattia Veronese