NOVENTA – I no-vax prendono di mira l’hub vaccinale

I no vax prendono di mira anche l’hb vaccinale di Noventa Vicentina. A riferirlo dalla propria pagina Facebook con un post lapidario e severo è lo stesso sindaco Mattia Veronese.

“Atto di inciviltà la scorsa notte al Punto vaccinale di Noventa Vicentina in via Frassenara” scrive Veronese. “Ignoti hanno deturpato con scritte deliranti ‘No vax’ la sede in cui da mesi gli operatori sanitari si prodigano per vaccinare le persone e tutelare la nostra salute. Se ne sono accorti all’alba i Carabinieri che presidiano il territorio durante la notte”.

Così dichiara il Sindaco che aggiunge: “Ritengo che imbrattare gli edifici pubblici non sia un modo per manifestare la propria libertà di pensiero ma per dimostrare la propria idiozia. Mi auguro che episodi del genere non si ripetano più e a tal fine non solo vigileremo, ma invitiamo la cittadinanza a segnalare alle Forze dell’Ordine episodi sospetti. Nei confronti di questi incivili serve tolleranza-zero”. L’azienda Ulss 8 Berica provvederà, in accordo con il Comune, in modo solerte a ripulire questa scritta.