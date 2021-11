NOVENTA – Carenza medici di base: sindaco e Ulss al lavoro per una soluzione (video)

Noventa Vicentina come l’intero territorio nazionale affronta il tema della carenza dei Medici di base. Finora non vi erano stati problemi per la nostra comunità ma da fine novembre uno dei nostri medici di famiglia, il dottor Sergio Franchin, va in pensione dopo anni di onorato servizio a Noventa.

Si pone quindi il problema dell’assistenza sanitaria ai suoi pazienti (circa 1500).

“Premesso che il Comune non ha alcuna competenza in materia sanitaria su questo fronte, l’Amministrazione Comunale sta lavorando in stretto contatto con l’Ulss8 Berica affinché per i cittadini vi siano minori disagi possibili” dichiara il sindaco Mattia Veronese.

Si sta lavorando sul lungo periodo per la creazione anche a Noventa di una Medicina di Gruppo (e a tal fine vi terremo aggiornati), dall’altro in accordo con l’Ulss si è ottenuto un’estensione del servizio della Guardia Medica nel nostro Ospedale “Pietro Milani” a servizio dei pazienti rimasti momentaneamente senza copertura. Si tratta di una soluzione temporanea finché non verranno adottate altre soluzioni durature e definitive per permettere ai medici attualmente in servizio nel territorio noventano di aumentare i loro massimali (numero di pazienti) dando loro modo di assorbire in tutto o in parte i mutuati che erano seguiti dal dott. Franchin”. L’Amministrazione precisa quindi che detto presidio, seguendo il vigente ACN della Medicina Generale, verrà attivato per tre giorni alla settimana da partire da mercoledì 1 dicembre 2021 con i seguenti giorni e orari settimanali:

Lunedì dalle 09:00 alle 13:00

Mercoledì dalle 16:00 alle 20:00

Venerdì dalle 16:00 alle 20:00

Questi medici di guardia opereranno tramite un servizio di call center per garantire la prescrizione delle ricette con modalità dematerializzata.

Anche per quanto riguarda visite a domicilio di persone anziane o impossibilitate a muoversi dal proprio domicilio l’Ulss sta predisponendo un servizio. Per questo e altre indicazioni verranno fatte comunicazione successivamente dall’Azienda Sanitaria.

“Approfittiamo -conclude il sindaco Veronese- per ringraziare il dottor Sergio Franchin per il servizio ottimamente prestato in questi lunghi anni a Noventa Vicentina”.