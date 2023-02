NORDEST – Auto contromano in autostrada: terribile schianto, un morto e tre feriti gravissimi

Gravissimo incidente alle ore 12 di giovedì 9 febbraio in provincia di Gorizia, lungo l’autostrada A34. Due auto si sono scontrate frontalmente dopo che una donna alla guida di una Toyota Yaris ha fatto inversione all’altezza dello svincolo di Villesse a servizio dell’area commerciale Tiare, scontrandosi con un’Audi A6 targata Belgrado, che procedeva nella direzione corretta. Nello scontro la donna è deceduta, mentre altre quattro persone sono rimaste ferite, tre gravemente. Non si conoscono le generalità della vittima e dei feriti. Per ora si sa che è rimasta ferita in modo grave una donna di circa 45 anni (portata a Udine) una di 50 e un’altra persona di 50 anni portata al Cattinara di Trieste. Vi è un quarto ferito, un minorenne che ha riportato ferite di media gravità. Sul posto i sanitari, i vigili del fuoco e il personale autostradale