NORD-EST – Panico in autostrada: automobilista percorre 4 km contromano

Momenti di terrore in autostrada A23 qualche giorno fa quando un automobilista a verso di una Fiat 500L è entrato dal casello di Camporosso (Comune di Tarvisio) in direzione Sud e ha poi invertito la marcia percorrendo 4 km. Sulla zona imperversava una fitta nevicata. L’uomo è anche entrato in galleria, dove è stato ripreso dalle telecamere. Erano da poco passate le 13 quando hanno cominciato ad arrivare le segnalazioni al Centro Operativo autostradale della Polizia. Subito si sono mossi gli uomini di Autostrade spa e della Polizia stradale che sono riusciti ad intercettarlo. Ha riferito di essersi distratto. Una distrazione che poteva finire tragicamente.

E’ stato multato e gli è stata revocata la patente.