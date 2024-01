VENETO – “Gli autisti sono ubriachi”, turisti lanciano l’allarme: bloccato autobus in autostrada

La notizia è riportata dal Mattino di Padova. La Polizia Stradale di Padova ha multato due autisti di autobus che sono stati sorpresi ubriachi alla guida. L’episodio è avvenuto sull’autostrada A4 in provincia di Padova. Ad allertare le forze dell’ordine sono stati i passeggeri di un autobus diretto ad Amsterdam da Venezia, preoccupati per le condizioni dei conducenti. L’autobus è stato intercettato dalla Polizia Stradale che l’ha scortato fino a Vicenza Ovest

Uno dei due autisti, di nazionalità e residenza polacca, che si trovava alla guida al momento del controllo, aveva un tasso alcolemico superiore al limite legale (0,52 grammi per litro di sangue). L’altro autista, seduto accanto e comunque pronto al lavoro, aveva superato il limite consentito nella prima prova, ma era rientrato nei limiti nella seconda. All’autista è stata ritirata la patente mentre il secondo autista ha aspettato fino a che il tasso alcolemico non si è abbassato a zero per continuare il viaggio.