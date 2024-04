Adunata Alpini, parcheggio di piazza Matteotti chiuso da lunedì 6 maggio

Concluse le asfaltature di Viacqua: interventi realizzati anche in notturna per ridurre il disagio alla viabilitàIn vista dell’Adunata nazionale degli Alpini, dal 10 al 12 maggio a Vicenza, dalle 6 di lunedì 6 maggio verrà chiuso il parcheggio di piazza Matteotti. Nell’area prenderà il via l’allestimento di uno dei villaggi alpini presenti in centro storico.Inoltre, nell’area di piazza Matteotti sono conclusi i lavori, da parte di Viacqua e Comune di Vicenza, di ripristino dei manti stradali interessati dalla scorsa estate da un generale progetto di rifacimento della rete di acquedotto. Il cantiere ha coinvolto anche Amcps e V-Reti per una serie di interventi che hanno riguardato la rete di sottoservizi.Le asfaltature hanno interessato nello specifico levà degli Angeli, nel tratto tra ponte degli Angeli e l’intersezione con via Giuriolo.Visto l’approssimarsi dell’appuntamento con l’Adunata nazionale degli Alpini, la posa del nuovo manto stradale è avvenuta anche in orario notturno, così da arrecare minor disagio alla circolazione nell’area.