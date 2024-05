“Il lavoro che verrà”: 3 incontri per i giovani

Al Centro Formazione Esac, tre incontri di orientamento per i giovani condotti da Sebastiano Zanolli, con la partecipazione di Veronica Civiero, Luca Marcolin e Marco Vigini.

Nuovi appuntamenti per parlare de “Il Lavoro che verrà. I Giovani in un nuovo mondo del lavoro”, iniziativa parte del progetto di orientamento “My future job 2023-2024”, promosso da Confcommercio Vicenza – con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e il supporto di ESAC Formazione.

Giunto alla sua seconda edizione, il nuovo ciclo di incontri, in tre serate, si terrà al Centro formazione Esac di Creazzo a partire dal 27 maggio prossimo, con orario 20.30-22.30.

L’obiettivo del progetto è creare, attraverso il dialogo intergenerazionale, ambienti in cui i giovani, i loro genitori, gli imprenditori, gli educatori e quanti sentono l’urgenza di investire sulle nuove generazioni, parlino di mercato del lavoro e delle sue opportunità, con la consapevolezza che saranno i giovani a garantirne un futuro.

Ogni serata sarà condotta da Sebastiano Zanolli, noto manager e autore, esperto di collaborazione in azienda, e vedrà la partecipazione di un autorevole testimonial del mondo marketing, digital, networking.

Si inizia lunedì 27 maggio, con l’incontro sul tema “Navigare il futuro: le soft skill al centro della crescita professionale“, dove Sebastiano Zanolli dialogherà con Veronica Civiero.

Imprenditrice, volto noto su Instagram e nel mondo aziendale come fondatrice di progetti quali @viralveneto e @withafghanwomen, consulente digital marketing per la Regione Veneto e per grandi aziende, Civiero approfondirà il tema delle competenze che un giovane deve affiancare alla preparazione tecnica, per muoversi in maniera dinamica ed efficace nell’attuale mondo del lavoro.

Luca Marcolin, fondatore di FBU, family business unit, rete di coach e consulenti dedicati alle imprese di famiglia, sarà al centro dell’incontro del 10 giugno su ltema “Crescere e lavorare insieme: generazioni a confronto“. Sebastiano Zanolli dialogherà con Marcolin, autore fra l’altro del libro “Family & Business” edito da Ayros, e con il pubblico in sala.

Marco Vigini, fondatore di BNet2Connect, innovativo hub di servizi sul networking, da oltre 30 anni esperto in diversi contesti aziendali, autore di “Networking e Lavoro” (Hoepli 2016) e “Il Potere delle relazioni” (Bur-Mondadori, gennaio 2024) sarà l’ospite del terzo incontro, che si terrà lunedì 17 giugno, sul tema “Networking: Collegatevi al Mondo“. Zanolli e Vigini coinvolgeranno il pubblico in sala nell’arte delle relazioni, sia on line sia in presenza, finalizzata a costruirsi una solida rete di relazioni, che sia di supporto alla carriera.

La partecipazione ad ogni appuntamento è libera, previa iscrizione sul sito esacformazione.it dove sono presenti altre informazioni sull’evento.