Veneto – Boom di turisti sulle Colline di Valdobbiadene

Il turismo nell’area delle Colline UNESCO di Valdobbiadene e Conegliano, nel trevigiano, continua a crescere. Nei primi cinque mesi del 2024, le presenze turistiche sono aumentate di oltre il 15% rispetto allo stesso periodo del 2023, e addirittura del 20,6% rispetto al 2019, anno in cui le colline del prosecco sono state riconosciute come patrimonio dell’umanità.

I mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2024 hanno registrato incrementi significativi con picchi rispettivamente del 23%, 18,4% e 39,6%. Questi dati sono stati presentati dall’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene durante l’incontro di bilancio delle attività svolte e dei programmi per il resto dell’anno.

La presidente Marina Montedoro ha sottolineato che questi risultati riflettono l’impegno dell’Associazione nella promozione di un turismo razionale, efficiente e destagionalizzato. “In questi cinque anni che abbiamo da poco festeggiato,” ha detto Montedoro, “l’Associazione ha intrapreso un cammino volto alla protezione del paesaggio e alla promozione di un turismo sostenibile, di accoglienza diffusa, per gestire meglio l’afflusso di visitatori e ridurre la pressione sul territorio.”

Un esempio della sinergia con il territorio è l’iniziativa “Le Colline in ascolto”, un laboratorio che ha coinvolto 120 stakeholder nella discussione di idee innovative per garantire la tutela e lo sviluppo sostenibile del territorio. Questa e altre iniziative dimostrano l’impegno dell’Associazione per un futuro in cui turismo e sostenibilità possano convivere armoniosamente.