La proiezione del docufilm “Yacaré” per la Giornata Mondiale della Biodiversità

Una proiezione straordinaria del docufilm di Andrea Colbacchini “Yacaré, un caimano alla fine del mondo” sulla Romeo Expedition condotta dal Museo Zannato in Argentina, per celebrare la Giornata Mondiale della Biodiversità 2024.

L’evento si svilupperà in due appuntamenti in programma mercoledì 22 maggio 2024 a Montecchio Maggiore: alle 9 la proiezione per le scuole di Montecchio Maggiore nella Sala Civica Corte delle Filande e alle 20.30 una serata aperta a tutti e a ingresso libero al cinema San Pietro. Saranno presenti i “RomeoExplorers” Roberto Battiston (conservatore naturalista del Museo Zannato), Michele Ferretto (fotografo e fondatore di Biosphaera) ed Emma Borgarelli (specialista di ecoturismo internazionale sostenibile) per un confronto con il pubblico sul ruolo dei musei nella ricerca scientifica e nella conservazione della biodiversità del pianeta.

Il docufilm “Yacaré” di Andrea Colbacchini, anche lui presente alla serata, racconta la spedizione scientifica del Museo Zannato in Sud America per studiare i grandi temi ambientali. Alla fine del 2022, nei cent’anni dalla sua fondazione, il Museo Zannato,in collaborazione con Biosphaera e con il sostegno dell’azienda GT Trevisan Macchine Utensili, ha organizzato la Romeo Expedition, un viaggio in Argentina sulle orme di Romeo – il caimano centenario della collezione storica del museo – seguendo le rotte di Pigafetta, con il cuore rivolto a Darwin e degli esploratori del passato. Un viaggio di ricerca e scoperta, tra piccoli insetti e antichi rettili, che ripercorre la storia del grande animale nella sua terra natia, un incipit narrativo per comprendere e studiare i cambiamenti avvenuti nell’ultimo secolo tra la natura, la cultura e la società di un mondo lontano, ma profondamente legato a quello attuale.