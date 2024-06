VENETO – Il 25 giugno chiuderà il peggior casello d’Italia: inaugurazione del nuovo casello di Montecchio-Brendola sulla A4

Sarà la fine di un vero e proprio incubo per gli automobilisti, non solo per coloro che utilizzano l’autostrada A4, ma anche per coloro che transitato da una zona all’altra dell’Ovest Vicentino. Aprirà il 25 giugno alle ore 11, infatti, il nuovo casello dell’A4 fra Montecchio e Brendola e chiuderà quello vecchio.

Il vecchio casello è uno dei punti più critici della viabilità non solo vicentina, ma d’Italia. Chi vi è passato (tutti) conosce benissimo il dedalo di incroci a raso, rotatorie, incolonnamenti, precedenze prese a seconda dell’umore o del tempo. Insomma, tutto questo finirà una volta per tutte e la viabilità nell’Ovest sarà più fluida. Sarà più semplice raggiungere Montecchio e la Valchiampo.

A rivelarlo è Il Giornale di Vicenza, secondo cui gli inviti per l’inaugurazione, da parte di Gonzalo Alcade, presidente della Brescia-Padova, sarebbero già partiti.