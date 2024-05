Il CISA Andrea Palladio di Vicenza nel Comitato nazionale per Guarino Guarini 

Al via le celebrazioni per il quarto centenario della nascita di Guarino Guarini (1624-1683), uno dei protagonisti del panorama architettonico del Seicento, con l’apertura del 35° seminario internazionale di storia dell’architettura Guarini e Juvarra a Torino, a Torino dal 19 al 23 maggio. Il seminario, organizzato dal CISA Andrea Palladio di Vicenza, è la prima delle tante iniziative messe in campo dal Comitato nazionale per le celebrazioni del quarto centenario della nascita di Guarino Guarini, comitato che vede tra i suoi componenti istituzioni quali l’Archivio di Stato di Torino, il Polo Regionale Musei del Piemonte, l’Università di Torino e lo stesso CISA Andrea Palladio.

Per il 2024 il Comitato nazionale metterà in campo due importanti iniziative nelle due città accomunate dalla presenza architettonica di Guarini: il seminario di studi a Torino, epicentro della sua attività, che ancora oggi custodisce i suoi capolavori più noti, come la Cappella della Sindone e palazzo Carignano, e una giornata di studi in autunno a Vicenza, interamente dedicata alla chiesa dell’Araceli. A più di vent’anni dal grande seminario organizzato dal CISA Andrea Palladio nel 2002, che aveva preso visione dell’intera opera architettonica e grafica di Guarini a Torino, Modena, Verona e Vicenza, le due iniziative offriranno l’occasione per fare il punto sugli studi e vedranno nuovamente la partecipazione di docenti e studiosi internazionali.

Guarino Guarini, modenese di origine, fu uno degli architetti più eclettici del suo tempo:

religioso dell’ordine dei Teatini, filosofo e matematico, teorico senza l’esperienza del disegno, si accostò alla pratica del costruire da una parte attraverso i libri e le letture, dall’altra con i viaggi e i soggiorni nelle case del proprio ordine, che da Modena lo portarono a Roma, a Venezia, in Sicilia, a Parigi e in Francia, infine per un più lungo periodo a Torino, con puntate ancora nel Veneto, in Emilia e a Milano.

Il seminario di Torino, organizzato dal CISA Andrea Palladio con il sostegno dei Friends of Palladio e in collaborazione con l’Archivio di Stato di Torino e il Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino, indagherà i disegni, le architetture, i modelli e l’eredità di Guarini, mettendoli in dialogo con l’opera di uno dei massimi architetti attivi nella città sabauda a cavallo fra Sei e Settecento: Filippo Juvarra.

Curato da Joseph Connors (Notre Dame University), Giuseppe Dardanello (Università di Torino) e Susan Klaiber, il seminario si svolgerà tra momenti di studio dei circa 150 disegni originali conservati nelle raccolte torinesi e “relazioni sul campo” all’interno dei vari edifici progettati da Guarini e Juvarra. Nell’arco di cinque giornate prenderanno la parola 26 relatori, fra i massimi esperti di Guarini, studiosi di disegni e architetti restauratori con l’obiettivo di mettere in dialogo competenze diverse e offrire una lettura il più possibile aggiornata delle opere, dal processo di ideazione alla loro ricezione, evoluzione e conservazione. Tra le architetture di Guarini e Juvarra che saranno oggetto di studio spiccano capolavori del Sei e Settecento come la Cappella della Sindone, la chiesa di San Lorenzo, la Palazzina di caccia di Stupinigi e la Chiesa Reale di Superga.

La giornata di studi prevista per l’autunno a Vicenza si concentrerà invece sull’attività di Guarini a Vicenza e in particolare sul suo progetto per la chiesa dell’Araceli. Realizzata in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, fornirà l’occasione per riportare all’attenzione degli studiosi e della città un gioiello dimenticato, da troppo tempo ormai chiuso al pubblico.