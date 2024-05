Congresso nazionale Fidas: a 3 vicentini incarichi nazionali

“Abbiamo partecipato numerosi ed emozionati al congresso nazionale Fidas, in un contesto incantevole, che ci ha permesso di riflettere sul nostro ruolo attivo di volontarie e donatori di sangue. Giorno dopo giorno aumenta la nostra convinzione di essere sempre più generosi e seri nell’impegno che abbiamo assunto per aiutare il prossimo”. Con queste parole la presidente di Fidas Vicenza, Chiara Peron, commenta il recente rientro dal 62° congresso nazionale Fidas svoltosi al Teatro dell’Opera del Casinò Municipale di Sanremo, in concomitanza con la 41a Giornata del donatore.

Il congresso ha portato a tre importanti incarichi di altrettanti delegati vicentini tra i 220 giunti da tutta Italia nella città ligure. Confermato il presidente nazionale uscente, Giovanni Musso, che sarà alla guida dell’Associazione dei donatori di sangue per un altro quadriennio.

In particolare, è stato riconosciuto l’impegno dei vicentini: Luisa Segato, cui è stata riconosciuta la carica di consigliere nazionale, Giuseppe Munaretto, già presidente di Fidas Vicenza, cui è stato attribuito l’incarico di probiviro nazionale e, infine, Davide Dal Cero, che occuperà il ruolo di vicecoordinatore nazionale Giovani per il Nord Est.

“Siamo orgogliosi del risultato conseguito – conclude la presidente Peron – e della coinvolgente partecipazione alla sfilata del 19 maggio, resa possibile anche grazie ad una numerosa delegazione vicentina, in particolare dei donatori delle zone 4 e 7. Il congresso, oltre ad aver rappresentato un momento importante per la democrazia associativa, si è rivelato anche una straordinaria occasione per conoscere il mondo del dono a livello europeo, grazie alla tavola rotonda sui sistemi trasfusionali europei, che ha visto confrontarsi autorevoli esperti”.