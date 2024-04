Escursionisti in difficoltà, una squadra va loro incontro

Verso le 14.30 la Centrale del 118 ha attivato il Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno, a seguito della chiamata di due escursionisti, un 30enne di Schio e un 27enne di Vicenza, che dicevano di essere bloccati all’interno del Vaio Pelegatta, zona Rifugio Battisti, nel Gruppo del Fumante. I due, illesi, avevano superato un punto franoso e non se la sentivano di proseguire o scendere in tranquillità. Detto loro di non muoversi, quattro soccorritori sono quindi partiti per andare a recuperarli. Arrivati all’altezza del Rifugio, i due hanno fatto sapere che erano riusciti a spostarsi. Verificato dove si trovavano, la squadra è andata loro incontro per assicurarsi che rientrassero incolumi.