VENETO – Auto fuoristrada: ferito l’autista (FOTO)

Poco dopo le 21:30, di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Adriano Olivetti di fronte H farm College di Roncade per un’auto finita fuoristrada: ferito l’autista.

La squadra dei vigili del fuoco arrivata da Treviso, ha messo in sicurezza l’auto ed estratto il conducente, rimasto incastrato nell’abitacolo. Il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem e trasferito in elicottero in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 23 circa.