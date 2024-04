VENETO – Tamponamento in A4 tra 3 tir: feriti 2 autisti (FOTO)

Da poco dopo le ore 10:00, di martedì 30 aprile, i vigili del fuoco stanno operando in autostrada A4 tra gli svincoli di San Donà e Cessalto in direzione Trieste per un tamponamento tra tre mezzi pesanti: due feriti. I vigili del fuoco arrivati da Motta di Livenza, San Donà e Treviso con l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalle cabine di guida utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici i due autisti rimasti incastrati al posto guida. I due feriti sono stati stabilizzati dai sanitari del Suem e trasferiti in ospedale. sul posto la polizia stradale e il personale ausiliario dell’A4. In corso la rimozione dei mezzi.