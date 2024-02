NORD EST – Fisioterapista trovata con la gola tagliata in garage: è grave

Una donna di 61 anni, Waltraud Kranebitter Auer, fisioterapista, è stata trovata stamane nel garage della condominio in cui abita in via Cavour a Bolzano con la gola tagliata ed un versamento cerebrale. La donna, conosciuta in città, versa in gravi condizioni. Immediatamente è scattata la caccia all’aggressore in Alto Adige. È stata trovata priva di sensi da un vicino di casa. Il tentato omicidio sarebbe avvenuto verso la mezzanotte mentre in casa c’erano i nipotini della donna, che non si sono accorti di nulla. La porta dell’appartamento era aperta. Pare sia stata attirata in garage da qualcuno che aveva staccato il contatore.