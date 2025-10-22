Nord Est – Completamente ubriaco guida a zig-zag fra i pedoni: denunciato 40enne marocchino

Ha guidato a zig zag per le strade di Borgo Valsugana, rischiando di travolgere alcuni pedoni prima di essere fermato dai carabinieri. Protagonista dell’episodio un 40enne di origine marocchina, residente in Bassa Valsugana, che sottoposto all’alcoltest è risultato positivo con un tasso di 2,76 grammi per litro, oltre cinque volte il limite consentito.

L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata immediatamente ritirata la patente. Inoltre, è stato sanzionato perché circolava con una patente estera non convertita, pur essendo residente in Italia da oltre un anno.

Secondo quanto riferiscono i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Borgo Valsugana, il contrasto alla guida in stato di ebbrezza resta una priorità: solo nel mese di ottobre, sono nove le denunce scattate nel territorio, con controlli intensificati soprattutto di notte e nei fine settimana, quando il rischio di comportamenti pericolosi cresce in modo significativo.