Nel Vicentino netto aumento delle polveri sottili: aria ufficialmente ‘pessima’ sul fronte delle pm 2.5

Nella foto le rilevazioni della centralina Arpav di San Felice a Vicenza

Netto aumento delle polveri sottili a Vicenza e provincia negli ultimi giorni. Da ieri l’aria di Vicenza è passata da buona a scadente arrivando a San Felice ad una concentrazione di Pm10 di 76 µg/m3.

Situazione analoga anche nel Quartiere Italia (74 µg/m3 ) e in via Baracca ai Ferrovieri (72 µg/m3 ) come pure a Schio (64 µg/m3).

Peggiore la situazione sul fronte delle Pm2.5. In base alle rilevazioni della centralina dei Ferrovieri, è stato superato il limite di 50 µg/m3 (52) per cui l’aria è ufficialmente pessima.