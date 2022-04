NATO – Il generale Cavoli nuovo comandante in Europa: ha vissuto anche a Vicenza e Verona

Il generale Christopher Cavoli, che ha guidato l’esercito in Europa negli ultimi quattro anni, è stato scelto per servire come prossimo capo del comando europeo degli Stati Uniti e avrà un ruolo chiave nelle operazioni militari degli Stati Uniti e della Nato in Europa, secondo un rapporto del Wall Street Journal. Il generale è figlio di un ufficiale italo-americano dell’esercito statunitense, in servizio durante la Guerra Fredda. Nato a Wurzburg (Germania), ha studiato e vissuto Roma e si è poi trasferito a Verona e Vicenza. Parla cinque lingue, russo compreso.

Laureato in Biologia a Princeton, è stato assegnato come sottotenente al 3rd Battalion della 325th Airborne di base Vicenza, dove ha servito dal 1988 al 1991. Poi ha fatto il corso dei Ranger e ha studiato Relazioni internazionali all’università di Yale, dove è diventato uno specialista di Russia, fino a essere nominato direttore per questo Paese nello Stato Maggiore. È stato schierato in Bosnia e in Afghanistan, ma il centro della sua attenzione professionale è sempre rimasto sull’Europa, che anche sul piano personale è il suo continente adottivo.

Cavoli sostituirà il generale Tod Wolters, che dovrebbe ritirarsi, ha riportato il Journal lunedì, citando funzionari statunitensi senza nome.

La scelta arriva in un momento cruciale in Europa, dove la guerra della Russia contro l’Ucraina ha spinto gli Stati Uniti e i loro alleati a inviare migliaia di truppe in più sul fianco orientale della NATO. Se confermato, Cavoli servirebbe contemporaneamente anche come comandante supremo alleato della NATO.

Durante il suo incarico presso l’esercito americano in Europa e in Africa, Cavoli ha supervisionato una missione che stava crescendo anche prima della vera e propria invasione russa dell’Ucraina del 24 febbraio. Unità aggiuntive, come il 56° comando di artiglieria dell’esercito, hanno assunto nuove posizioni in Germania, segnando un’inversione di rotta rispetto al ritiro decennale delle truppe statunitensi in Europa dopo la Guerra Fredda.

Nell’ottobre 2020, Cavoli è stato promosso in collegamento con l’esercito americano in Europa e l’elevazione dell’Africa a quartier generale a quattro stelle.

Andando avanti come capo dell’EUCOM, Cavoli dovrebbe svolgere un ruolo chiave nella progettazione di come sarà la futura missione degli Stati Uniti in Europa.

Il generale Mark Miley e altri capi di stato maggiore congiunti dell’esercito hanno affermato di prevedere che in futuro più truppe statunitensi saranno basate sul fianco orientale della NATO in connessione con le preoccupazioni per un’ulteriore aggressione russa. Tale aumento potrebbe coinvolgere forze di rotazione o un mix di truppe girevoli e permanenti.