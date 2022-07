Morto a Venezia un uomo contagiato dal “fungo killer” Candida Auris: primo caso in Veneto

Un settantenne è morto all’ospedale dell’Angelo di Mestre, Venezia, a causa di un’infezione da Candida Auris, un fungo molto pericoloso perché potenzialmente letale, molto contagioso e resistente ai farmaci. Il paziente soffriva di diverse patologie ed era stato ricoverato a inizio luglio in condizioni “gravissime” dopo il contagio avvenuto in una struttura sanitaria in Kenya. Lo riporta il Corriere della Sera.

L’uomo era tornato in Italia dopo un viaggio di lavoro nel Paese africano, dove si era rivolto a una clinica privata perché afflitto da calcoli renali.Durante il ricovero le sue condizioni sono però peggiorate e la famiglia è riuscita a fare trasferire il settantenne all’ospedale dell’Angelo di Mestre, nel quale dopo essere stato sottoposto a una serie di esami è risultato infetto dal Candida Auris, che avrebbe molto probabilmente contratto nella struttura sanitaria kenyota. Una volta accertato il caso dall’Usl 3 veneta è scattata l’allerta per evitare la diffusione del fungo che è altamente contagioso e difficile da debellare a causa della sua resistenza nel 90% dei casi ad almeno una delle tre classi di antifungini esistenti. Non basta dunque disinfettare i locali ma è necessaria un’attrezzatura speciale e spesso bisogna anche rimuovere parti del soffitto e delle piastrelle del pavimento.

Cos’è la Candida Auris

Come riassunto sul sito del Ministero della Salute, il fungo Candida auris isolato per la prima volta nel 2009 in Giappone da un campione proveniente dall’orecchio di una donna, risulta particolarmente pericoloso per queste ragioni:

è un patogeno particolarmente infettivo

circa il 90% degli isolati risultano resistenti almeno ad una delle 3 classi di antifungini disponibili

l’infezione spesso interessa pazienti già ospedalizzati, può svilupparsi diverse settimane dopo il ricovero e il decesso può avvenire in pochi mesi i pazienti possono rimanere a lungo colonizzati la mortalità riscontrata è elevata (circa 30% – 70%)

è particolarmente persistente nell’ambiente e difficile da eradicare può formare biofilm e avere, quindi, una ridotta suscettibilità ai comuni disinfettanti, come perossido di idrogeno e clorexidina, e ai comuni prodotti antifungini la scarsa conoscenza di questa specie nelle strutture sanitarie

può comportare una diagnosi ritardata, l’assunzione di un trattamento inefficace e un rischio elevato di decesso, nonché la diffusione nell’ambiente e il contagio di altri soggetti.

In generale le persone sane non contraggono infezioni invasive dovute a questo lievito e i pazienti con un’infezione invasiva da Candida Auris sono spesso già affetti da altre patologie, che possono ostacolarne la diagnosi. Il sintomo più comune di infezione invasiva da Candida è la febbre, che non migliora dopo la terapia antibiotica prescritta per infezione batterica.