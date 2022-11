Morte di Rebellin – Rucco: “Se n’è andato un grande campione”

Se ne è andato un campione. Il presidente della Provincia di Vicenza Francesco Rucco saluta così Davide Rebellin, travolto oggi da un camion mentre si allenava lungo le strade del vicentino che ben conosceva. Nato a San Bonifacio, da anni viveva infatti a Lonigo.

“Un campione dello sport -ha detto Rucco- protagonista della storia del ciclismo italiano e internazionale. Ma anche un campione di forza e perseveranza. Dal 1992, anno in cui è diventato professionista, non ha mai smesso di correre e di vincere, dimostrando cosa sia la passione per la bicicletta, con una tenacia e una determinazione che gli ha fatto superare anche i momenti difficili e che lo ha tenuto sulla bicicletta da professionista fino a oltre i 50 anni.”

“Con Rebellin se ne va un simbolo del ciclismo -ha aggiunto Rucco- uno sport a cui i vicentini e i veneti sono particolarmente legati, uno sport che non fa sconti perché significa fatica e sudore, sacrificio e impegno. Abbiamo applaudito Rebellin e lo abbiamo sostenuto per tanti anni, ora ci stringiamo alla sua famiglia e ai suoi cari, rivolgendo loro le condoglianze dell’Istituzione che rappresento e dei tanti vicentini che lo hanno conosciuto e amato.”