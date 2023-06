Morte di Berlusconi: il cordoglio di Possamai e Rucco

Giacomo Possamai sulla morte di Silvio Berlusconi

“Silvio Berlusconi ha segnato tanta parte delle vicende del nostro Paese degli ultimi trent’anni, come nessun’altra figura politica e pubblica.

Per questo, pur essendo sempre stato lontano dalle sue posizioni, oggi ritengo doveroso esprimere, nelle vesti di sindaco, la mia solidarietà e il mio pensiero ai dirigenti e ai simpatizzanti di Forza Italia, il partito che Berlusconi fondò quasi 30 anni fa.

Va ricordato che anche la storia di Vicenza si è intrecciata alla sua.

Gli studiosi, i giornalisti e gli appassionati di politica ricordano bene come fu proprio da qui, da una arroventata assemblea vicentina di Confindustria, che nel 2006 Berlusconi lanciò di fatto la sua campagna elettorale per le politiche.

Pochi anni dopo, era fine 2010, Berlusconi da presidente del Consiglio venne nella nostra città che era stata devastata dall’alluvione, portando la promessa del governo di rapidi fondi a ristoro delle famiglie e dell’impresa”.

