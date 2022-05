Montorsina – Il ponte apre la prossima settimana, lavori di Acque del Chiampo per collegare l’acquedotto

Montorsina, proseguono i lavori per collegare l’acquedotto dopo la posa del nuovo ponte che sarà riaperto al traffico la prossima settimana

Lungo la strada provinciale Montorsina proseguono i lavori di Acque del Chiampo per posare le condotte dell’acquedotto che garantiranno il collegamento con il centro idrico di Canove.

Dopo la posa del nuovo ponte da parte di Vi.Abilità, e a pochi giorni dalla riapertura al traffico con l’istituzione del senso unico alternato dalla fine della prossima settimana, il sindaco Diego Zaffari si è recato ieri in sopralluogo nella zona del cantiere, insieme al vice presidente di Acque del Chiampo, Guglielmo Dal Ceredo, e al direttore generale Andrea Chiorboli.

“È un cantiere complesso, perché coinvolge Acque del Chiampo, Vi.Abilità, il Comune di Montorso e il territorio di Montecchio – commenta il sindaco Diego Zaffari – e proprio per questo è stata necessaria un’importante attività di coordinamento. Il ponte è un collegamento importante fra le vallate del Chiampo e dell’Agno e fra le rispettive zone industriali, ancora di più in prospettiva, considerando la prossima apertura della Pedemontana; ma era molto stretto e quindi non adeguato al transito in sicurezza dei mezzi pesanti. Per garantire maggiore sicurezza per i pedoni, il Comune sta anche realizzando in questo periodo il nuovo marciapiede fino all’incrocio con via Corcironda, approfittando della viabilità ridotta a causa dei lavori per la posa del ponte”.

Il cantiere di Acque del Chiampo che interessa la posa delle condotte sul ponte sul Guà – il nuovo manufatto misura 8,5 metri di larghezza, contro i 5 metri del precedente che risaliva al 1879, ed è stato posato da Vi.Abilità che gestisce le strade provinciali per conto della Provincia di Vicenza – è accompagnato da altri interventi del gestore idrico, sempre lungo la Montorsina, sul ponticello che attraversa la roggia Arzignano per un investimento complessivo che supera il milione di euro.

“Abbiamo sfruttato la chiusura al traffico del ponte per effettuare i lavori, evitando quindi di creare ulteriori disagi alla viabilità – spiegano il vice presidente di Acque del Chiampo, Guglielmo Dal Ceredo, e il direttore generale Andrea Chiorboli -. È stato importante saper adattare la programmazione di Acque del Chiampo alle esigenze degli altri enti coinvolti, per raggiungere il massimo risultato nel modo più veloce possibile”.