Un ponte tra le imprese e le università a Vicenza

La Fondazione Studi Universitari di Vicenza ha presentato ieri alle Categorie

il nuovo Desk Imprese rivolto alle imprese, per un collegamento più efficace tra i poli universitari a Vicenza e il sistema economico locale. Tra i servizi attivati “Quality Stage” e Gruppi di Studio.

L’iniziativa rientra nell’ambito di un progetto più ampio sostenuto dalla Fondazione Cariverona Creare un collegamento sempre più efficace tra i poli universitari a Vicenza e il sistema territoriale delle imprese: è questo l’obiettivo del nuovo Desk Imprese che la Fondazione Studi Universitari ha presentato ufficialmente oggi durante un incontro con i rappresentanti delle Categorie Economiche.

Il tutto avverrà in collaborazione con gli atenei di Padova, Verona e IUAV e nell’ambito di un progetto più ampio finanziato dalla Fondazione Cariverona. «L’obiettivo – spiega il presidente della Fondazione Studi Universitari Adamo Dalla Fontana – è valorizzare le relazioni tra i poli universitari a Vicenza e il sistema economico locale, anche sostenendo le attività di ricerca e il loro trasferimento al tessuto produttivo, in quanto rappresentano un fattore strategico di competitività, sia per le singole imprese e sia per l’intero sistema territoriale. Così abbiamo voluto creare le condizioni e gli strumenti per favorire il coinvolgimento delle aziende, attraverso azioni concrete per soddisfare le loro esigenze di innovazione e il loro fabbisogno di competenze, e allo stesso tempo offrendo agli studenti dei corsi di laurea con sede a Vicenza opportunità sempre migliori di conoscere le realtà imprenditoriali del territorio e accrescere la propria formazione con stage di qualità». Sul piano concreto, il nuovo Desk Imprese rivolto alle imprese fungerà da “Ufficio per il Territorio” e avrà sede a San Biagio e in viale Margherita. Il Desk, che opererà in modo trasversale rispetto ai tre Atenei presenti a Vicenza, potrà aiutare gli studenti ad individuare le aziende presso le quali svolgere gli stage, stimolare il coinvolgimento delle imprese per l’avvio di nuove collaborazioni e ricerche e raccogliere le esigenze delle aziende per quanto riguarda possibili collaborazioni sui temi attinenti a quelli dei Poli Universitari a Vicenza. In una prima fase sperimentale l’attività sarà avviata con il corso di laurea in Design di Iuav, anche in concomitanza con la necessità di trovare tirocini per i primi studenti arrivati al 3° anno, ma successivamente è previsto il coinvolgimento diretto anche degli Atenei di Padova e Verona. Per quanto riguarda più in dettaglio gli stage, riprendendo l’esperienza virtuosa del servizio di “Job Placement” attivato già alla fine degli anni ’90 dall’allora Consorzio per lo Sviluppo degli Studi Universitari, tramite il Desk sarà attivato un programma di Quality Stage presso imprese “certificate” del territorio, a garanzia della validità per gli studenti dell’esperienza formativa presso le aziende e con evidenti benefici anche per queste ultime per quanto riguarda la possibilità di entrare in contatto con i laureandi e neolaureati dei corsi con sede a Vicenza. Inoltre, sulla base delle esigenze delle aziende raccolte tramite il Desk saranno attivati anche dei Gruppi di Studio su argomenti specifici, ciascuno dei quali sarà coordinato da un docente, con la partecipazione diretta dei rappresentanti delle aziende e con il supporto organizzativo della Fondazione Studi Universitari. A questo riguardo, a ciascun Gruppo sarà assegnato un budget di spesa per le attività base, con la possibilità di specifici finanziamenti per attività straordinarie. In questo modo, i Gruppi di Studio saranno lo strumento per promuovere la ricerca e il trasferimento tecnologico alle imprese, trattando tematiche di attualità per il sistema produttivo. Imprese, studenti e altri soggetti interessati possono contattare il nuovo Desk Imprese via mail all’indirizzo deskimprese@univi.it.