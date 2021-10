MONTICELLO C.O. – Parte l’iniziativa ‘Pizza del Donatore’: buoni pizza a chi posta la foto e ottiene più like

Fidas ed Aido di Monticello Conto Otto lanciano la “Pizza del Donatore”

L’iniziativa parte questo fine settimana. In palio buoni pizza per due persone per i clienti delle pizzerie che posteranno la propria foto ed otterranno più like

Vicenza, 14 settembre 2021. Il gusto della pizza si sposa con il piacere di donare e fare del bene. Nasce con questo spirito la “Pizza del Donatore”, una speciale iniziativa promossa dai gruppi Fidas ed Aido di Monticello Conte Otto, associazioni del dono che da anni lavorano a braccetto per il sostenere iniziative di grande valore, sempre dalla parte di chi ha bisogno.

L’iniziativa entrerà nel vivo il prossimo weekend, con la distribuzione a tutte le pizzerie di Monticello Conte Otto di oltre 13000 cartoni porta pizza personalizzati con i loghi Fidas ed Aido.

“Lo scopo principale del progetto – spiegano il presidente del Gruppo Fidas di Monticello Conto Otto, Flavio Corà e la presidente locale dell’Aido, Alessandra Matteazzi – è quello di promuovere la cultura al dono del sangue e degli organi. E lo vogliamo fare con un’iniziativa semplice ed accattivante, cercando di intercettare i giovani e quanti hanno voglia di mettersi in gioco per il prossimo. Persone così ce ne sono molte, ma a volte è necessario sollecitarle a donare, convincerle con la nostra testimonianza, anche raccontando storie di vita vissuta”.

Ogni tre settimane saranno consegnati un migliaio di cartoni porta pizza alle pizzerie aderenti al progetto, fino ad esaurimento.

“L’iniziativa è legata anche ad uno speciale contest fotografico riservato ai canali social Facebook di Fidas, Aido ed MCV24 NEWS. In pratica – aggiungono i presidenti Corà e Matteazzi – sarà sufficiente scattare un selfie o una foto con il cartone della pizza e spedirli ad uno dei tre social”. La foto sarà in ogni caso sempre condivisa, in modo che tutti e tre i social presentino la stessa immagine contemporaneamente.

“Alla fine delle tre settimane – concludono i presidenti Corà e Matteazzi – la foto che avrà ricevuto più like vincerà un buono pizza per due persone da usare nella pizzeria che in quel momento stava sponsorizzando l’iniziativa”.

Tutti i dettagli ed il regolamento dell’iniziativa si possono trovare nel sito: http://www.fidasmonticelloconteotto.it/