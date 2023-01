MONTEVIALE – Automobilisti sbandano e finiscono nel fosso: illesi

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Questa notte, alle 4.45, in viale Zilieri, a Monteviale, un’auto di cittadini statunitensi è finita rovesciata fuori strada in un canale d’irrigazione agricolo. I vigili del fuoco, intervenuti da Vicenza, hanno messo la Toyota Corolla in sicurezza, mentre i quattro occupanti venuti fuori illesi sono stati assistiti da un’ambulanza del 118. Sul posto i carabinieri della Setaf e la military police statunitense. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 7:00 con il recupero dell’auto da parte del soccorso stradale.