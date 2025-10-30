Mondo – Nave da crociera di lusso dimentica una passeggera su un’isola deserta: la donna trovata morta

Tragedia durante una crociera di lusso in Australia. Suzanne Rees, 80 anni, è stata trovata morta su Lizard Island, un remoto isolotto al largo della Grande Barriera Corallina, dopo che la nave da crociera su cui viaggiava, la Coral Adventurer, era ripartita senza di lei.

La donna, originaria di Sydney, si trovava al secondo giorno di una circumnavigazione di 60 giorni dell’Australia, organizzata dalla compagnia Coral Expeditions. Sabato scorso, Rees aveva preso parte con altri passeggeri a un’escursione verso la cima del monte Cook’s Look, ma non aveva fatto ritorno in tempo per l’imbarco. Senza accorgersi della sua assenza, la nave ha lasciato l’isola nel pomeriggio.

Il corpo della donna è stato ritrovato il giorno successivo. Secondo quanto riferito dalla figlia, Katherine Rees, la madre si sarebbe sentita male durante la salita e sarebbe stata invitata a tornare indietro da sola, senza scorta. «C’è stata una mancanza di attenzione e di buon senso», ha dichiarato, aggiungendo che la famiglia è “scioccata e addolorata” per il fatto che l’equipaggio abbia lasciato l’isola senza contare i passeggeri.

Le autorità australiane — tra cui la Australian Maritime Safety Authority (Amsa), la polizia del Queensland e il medico legale dello Stato — hanno aperto un’indagine per accertare le responsabilità del comandante e della compagnia di crociere.

Secondo Amsa, il comandante aveva informato le autorità solo alle 21 di sabato, diverse ore dopo la partenza. L’autorità sta ora valutando possibili inadempienze nei protocolli di sicurezza e registrazione dei passeggeri.

La Coral Expeditions ha espresso “profondo rammarico per la tragica morte” e ha dichiarato di collaborare pienamente alle indagini. La crociera prevedeva un viaggio di 60 giorni attorno al continente australiano, con cabine di lusso da oltre 86.000 dollari a persona.