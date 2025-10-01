CRONACAITALIA e MONDO
1 Ottobre 2025 - 11.44

Monaco di Baviera: esplosioni e spari, almeno un morto. Oktoberfest chiuso per allarme bomba

REDAZIONE
MONACO DI BAVIERA, 1 ottobre 2025 – Momenti di paura a Monaco di Baviera dove, nella periferia nord della città, si sono verificate esplosioni e colpi di arma da fuoco, con almeno un morto. Le autorità tedesche hanno deciso di chiudere temporaneamente l’Oktoberfest, il celebre festival della birra, fino alle 17 per motivi di sicurezza.

Secondo quanto riportato, verso le 4.40 di questa notte, una casa unifamiliare è andata a fuoco nella zona settentrionale della città. Poco dopo, dall’edificio si sono uditi altri scoppi ed esplosioni, che hanno generato numerose chiamate al numero di emergenza. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco, artificieri e unità speciali.

All’alba, nei pressi del lago Lerchenauer, è stato rinvenuto il corpo di un uomo con ferite da arma da fuoco. L’uomo, che viveva nella casa incendiata con i genitori, aveva disseminato trappole esplosive all’interno e all’esterno dell’edificio e portava con sé uno zainetto contenente esplosivo. Al momento non è chiaro se si sia suicidato. Una seconda persona risulta dispersa, ma non sarebbe in pericolo.

Secondo la Süddeutsche Zeitung, l’uomo aveva lasciato una lettera in cui minacciava attacchi all’Oktoberfest. Il sindaco di Monaco, Dieter Reiter, ha confermato in Consiglio comunale che la minaccia era concreta e che l’autore aveva la capacità di maneggiare esplosivi.

In risposta, le autorità hanno avviato controlli in tutta la città. All’Oktoberfest, conosciuto localmente come Wiesn, megafoni e comunicati della polizia hanno invitato visitatori e lavoratori a lasciare immediatamente l’area. I tendoni, i chioschi e i negozi di souvenir hanno abbassato le serrande, fermando temporaneamente la più grande festa popolare del mondo, che attira circa sei milioni di persone ogni anno.

L’Oktoberfest, simbolo della Baviera e attrazione internazionale, coinvolge visitatori di ogni tipo, dai turisti agli sportivi, e rappresenta uno dei momenti più significativi per la città. La ripresa del festival oggi pomeriggio dipenderà dagli esiti delle verifiche di sicurezza.

