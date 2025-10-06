Miracolo viola nel deserto più arido del mondo: l’Atacama sboccia come un giardino segreto

Difficile da credere, ma il deserto più arido del pianeta può trasformarsi in un vero e proprio spettacolo floreale. Migliaia di fiori viola e bianchi hanno recentemente colorato il deserto di Atacama, nel Cile settentrionale, in quello che viene chiamato il fenomeno del “deserto fiorito”.

Questo evento straordinario si verifica solo alcuni anni, a partire da settembre, quando le insolite piogge primaverili permettono ai semi “dormienti” di risvegliarsi dopo decenni sotto la sabbia. Andrea Loaiza, biologo dell’Università di La Serena, spiega che basta una quantità minima di precipitazioni, circa 15 millimetri cubi, per innescare la germinazione dei bulbi e dei rizomi sepolti, trasformando vaste distese di sabbia in un tappeto fiorito.

Il fenomeno è legato anche a El Niño, che provoca il riscaldamento delle correnti marine lungo la costa cilena e favorisce piogge straordinarie per la regione. Quando il “deserto fiorito” raggiunge il suo picco, più di 200 specie vegetali sono in fiore, con la “zampa di guanaco” – un resistente fiore viola – tra le protagoniste. Simili meraviglie naturali possono verificarsi anche in altri deserti, come la Death Valley negli Stati Uniti o il Namaqualand in Sudafrica.

Un raro spettacolo della natura che trasforma un paesaggio ostile in un giardino segreto pronto a sorprendere chiunque passi da queste aride terre.