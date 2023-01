Milan, perquisizioni GDF per la cessione: cosa rischiano i rossoneri?

Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza sta effettuando acquisizioni (non nella sede rossonera di via Aldo Rossi) nell’ambito di un’inchiesta con al centro la vendita del Milan dal fondo Elliott a RedBird di Gerry Cardinale dell’agosto scorso. Indagine che più nello specifico parte da un esposto dell’ex socio di minoranza nella gestione del club, la lussemburghese Blue Skye. Esposto sulla vicenda di un pegno già contestata anche in altre sedi. Il fascicolo del pm di Milano Giovanni Polizzi e dell’aggiunto Maurizio Romanelli al momento è a carico di ignoti e ipotizza una presunta appropriazione indebita. Il rischio di un coinvolgimento della societa’ rossonera porrebbe essere possibile anche se ad oggi non sono ancora noti avvisi di garanzia.