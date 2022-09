Mietitrebbia in fiamme: il conducente spegne il rogo con gli estintori (FOTO)

Lunedi sera, poco dopo le 21:30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada provinciale a Grisignano del Zocco nei pressi dell’hotel Venice per un principio d’incendio di una mietitrebbia per il blocco del sistema frenante. Il conducente è riuscito con più estintori ha spegnere le fiamme, fino all’arrivo dei vigili del fuoco di Vicenza, che hanno raffreddato a lungo la macchina agricola. Rimosso il blocco dei freni la mietitrebbia è stata scortata fino in località Barbano e messa in sicurezza. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.