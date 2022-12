Michele Merlo, saccheggiata la tomba del cantante: rubati omaggi dei fan

A denunciare la razzia di alcuni oggetti, omaggi dei fan, è stata Katia Ferrari, la madre del cantante vicentino, per un’ischemia cerebrale causata da una leucemia fulminante su cui è in corso un’indagine per omicidio colposo legato a quella che sarebbe stata una mancata diagnosi preventiva. L’episodio, che non è il primo, è avvenuto nel cimitero Comunale di Rosà.

Dopo aver fatto la scoperta la signora Ferrari si è sfogata sui social.”Sono già arrabbiata con il mondo dove purtroppo devo e sto sopravvivendo”, ha scritto su Instagram: “Ma ancora di più con chi si permette di prendere i regali di Michele”.

Rubati un anello con una “M” e una tazza con un bassotto. La madre ha poi voluto mandare un messaggio alle persone che si sono rese colpevoli del furto: “Per chi fosse stato: è un gesto veramente ignobile!!! Devi solo vergognarti”.





Michele Merlo, conosciuto anche come Mike Bird, si è spento il 6 giugno del 2021, all’ospedale Maggiore di Bologna a soli 28 anni.