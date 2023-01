Meloni et Macron : Urgent entretien téléphonique sur les problématiques en Europe.

de Sarah Legato

La Présidente du Conseil des ministres italiens Giorgia Meloni et le Président de la République française Emmanuel macron ont eu un entretien téléphonique mardi 17 janvier 2023 sur les problématiques européennes et internationales rapporte le palais Chigi.

Ils auraient trouvés un terrain d’entente sur certains points. D’abord celui de garantir leur plein soutien à l’Ukraine, puis renforcer les contrôles aux frontières de l’UE pour lutter contre les migrations illégales et enfin dans l’urgence trouver des solutions efficaces pour soutenir la compétitivité des entreprises européennes. Ces thématiques qui seraient très partagées, seront approfondies et confrontées ultérieurement par les deux chefs d’Etat voisins.

Un entretien important sur les migrations s’imposait alors qu’une crise diplomatique avait secoué la France et l’Italie, avec l’affaire de « l’Ocean viking » (arrivée de migrants par la Méditerranée). Mais aussi parce que la mer n’est plus la voie d’accès la plus importante à l’immigration irrégulière en Europe.

L’Europe bousculée par l’arrivée de migrants par la mer et la terre.

Avec la guerre en Ukraine, des millions de réfugiés ukrainiens s’installent en Pologne, en Roumanie et en Allemagne. La Finlande quant à elle, a carrément annoncé la construction d’un mur à sa frontière avec la Russie craignant qu’elle n’utilise les personnes migrantes comme un moyen de pression politique. Sans oublier la route des Balkans qui compte 130 000 tentatives de passages irréguliers.

Les migrations resteraient donc une priorité de l’agenda européen.

Les états devront bouclés le pacte des migrations proposé en 2020 à la commission européenne avant les prochaines élections européennes de mai 2024. La première ministre italienne se rendra en Algérie le 22 et 23 janvier 2023, pour accélérer en priorité, le traitement des dossiers du problème migratoire, suivi d’éventuelles coopérations économiques.

Autres thèmes urgent : Régulariser la concurrence et éviter la délocalisation des entreprises européennes.

Pour éviter la délocalisation des entreprises, la France proposerait de dresser les contours de sa stratégie « Made in Europe » visant à répondre aux 369 milliards de dollars de subventions que les Etats-Unis ont décidé d’allouer à leurs industries vertes avec l’IRA (Inflation Reduction Act).

Le Président français enverrait un message fort aux entreprises: « Agir et trouver l’argent rapidement »

Il pointerait donc son ambition sur le financement par «un fonds d’urgence » et appellerait parallèlement à un « choc de modernisation et de simplification du cadre des aides d’Etat ». Ces idées rejoindraient celle de Margrethe Vestager commissaire européenne à la concurrence chargée de cette réforme actuellement en cours en Europe.

Ces concertations et ces accords entre la France et L’italie prépareraient en amont, la rencontre officielle au sommet extraordinaire des chefs d’Etat et des gouvernements de l’UE le 9 et 10 février prochain.

Meloni e Macron: urgente colloquio telefonico sulle problematiche in Europa.

La Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron hanno avuto un colloquio telefonico martedì 17 gennaio 2023 sulle problematiche europee e internazionali riporta Palazzo Chigi.

Avrebbero trovato un terreno comune su alcuni punti. Innanzitutto quello di garantire il loro pieno sostegno all’Ucraina, poi di rafforzare i controlli alle frontiere dell’UE per lottare contro le migrazioni illegali e, infine, trovare soluzioni efficaci per sostenere la competitività delle imprese europee. Queste tematiche, che sarebbero molto condivise, saranno approfondite e confrontate ulteriormente dai due capi di Stato vicini.

Un colloquio importante sulle migrazioni era indispensabile, mentre una crisi diplomatica aveva scosso la Francia e l’Italia con il caso dell’«Ocean viking» (arrivo di migranti dal Mediterraneo). Ma anche perché il mare non è più la via d’accesso più importante all’immigrazione irregolare in Europa.

L’Europa travolta dall’arrivo di migranti via mare e via terra

Con la guerra in Ucraina, milioni di rifugiati ucraini si trasferiscono in Polonia, Romania e Germania. La Finlandia, dal canto suo, ha annunciato la costruzione di un muro al suo confine con la Russia, temendo di utilizzare le persone migranti come mezzo di pressione politica. Senza dimenticare la rotta dei Balcani, che conta 130.000 tentativi di attraversamento irregolare.

Le migrazioni rimarrebbero quindi una priorità del calendrario europea.

Gli Stati dovranno concludere il patto sulla migrazione proposto nel 2020 alla Commissione europea prima delle prossime elezioni europee di maggio 2024.La Prima Ministra italiana dovrebbe recarsi in Algeria il 22 e 23 gennaio 2023, per accelerare in via prioritaria, il trattamento delle questione del problema migratorio sul territorio, seguito da eventuali cooperazioni economiche.

Altri temi urgenti: Regolarizzare la concorrenza ed evitare la delocalizzazione delle imprese europee.

Per prevenire la delocalizzazione delle imprese, la Francia di Macron proporrebbe di delineare la propria strategia « Made in Europe» per rispondere ai 369 miliardi di dollari di sovvenzioni che gli Stati Uniti hanno deciso di allocare alle loro industrie verdi con l’IRA (Inflation Reduction Act).

Il Presidente Francese invierebbe un segnale forte alle imprese: «Agire e trovare rapidamente del denaro»

punterebbe quindi la sua ambizione sul finanziamento con «un fondo d’urgenza» e invocherebbe parallelamente uno «choc di modernizzazione e di semplificazione del quadro degli aiuti di Stato». Queste idee si unirebbero a quelle di Margrethe Vestager, commissaria europea alla concorrenza, responsabile della riforma attualmente in corso in Europa.

Queste concertazioni e questi accordi tra la Francia e l’Italia preparerebbero in anticipo l’incontro ufficiale al vertice straordinario dei capi di Stato e di governo dell’UE il 9 e 10 febbraio prossimi.