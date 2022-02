Medici di base in rivolta in Veneto, da mercoledì lo stop

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

I medici di famiglia dei sindacati Smi e Snami non arretrano di un passo e confermano lo sciopero informatico per l’intera giornata di mercoledì, e poi, sino a fine marzo, per tutti giorni dal lunedì al mercoledì. Niente fascicoli sanitari elettronici, quindi, e nemmeno ricette dematerializzate, né prescrizioni online.

Nessuna comunicazione sarà inviata per e-mail, tutti i documenti dovranno essere ritirati dai pazienti direttamente negli ambulatori medici.