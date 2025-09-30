Marostica presente a “Città Murate Aperte” 2025

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un weekend ricco di emozioni e partecipazione a Lazise per l’edizione 2025 di Città Murate Aperte, manifestazione che ha visto la città di Marostica tra gli attori protagonisti dell’evento svoltosi sul Lago di Garda.

Grazie al supporto di Pro Marostica, il Comune ha promosso le molteplici peculiarità del territorio, presentando le eccellenze enogastronomiche – come le rinomate Ciliegie di Marostica IGP, l’olio extravergine locale e il Caffè di Prospero – le tradizioni storiche, tra cui spicca l’intramontabile Partita a Scacchi con personaggi viventi, e le proposte culturali come il Summer Festival, rassegna che porta musica e spettacolo nel cuore della città.

L’iniziativa ha riscosso grande interesse: numerosi visitatori si sono avvicinati alla bancarella dedicata a Marostica, dimostrando curiosità non solo per le ciliegie, la Partita a Scacchi e il Caffè di Prospero, ma anche per l’offerta complessiva del territorio e della città.

La partecipazione all’evento ha rappresentato un’importante occasione non solo di promozione, ma anche di confronto e di rete con le altre città murate del Veneto. Durante le giornate sono stati distribuiti numerosi Kit del Viaggiatore presso le casette delle città murate, con l’auspicio che i visitatori possano in futuro scoprire dal vivo i borghi del territorio e diventare ambasciatori della loro identità e cultura.

Un momento significativo della manifestazione è stato dedicato al ricordo del professor Muraro, tra i fondatori e membro del comitato scientifico delle Città Murate, recentemente scomparso. I presenti hanno espresso un sentito cordoglio per la perdita e riconoscenza per il prezioso contributo che ha sempre offerto all’associazione.

L’Amministrazione Comunale ringrazia l’Associazione Città Murate, il presidente Claudio Arzenton, il sindaco di Lazise Damiano Bergamini per l’ospitalità e tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa straordinaria esperienza.

