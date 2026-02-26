Marostica, arrivano i carri allegorici per la prima volta in centro storico

Tutto pronto per il primo Carnevale con i carri mascherati a Marostica! Sabato 28 febbraio la città si prepara ad accogliere la sfilata di carri allegorici, attesi in Piazza degli Scacchi e capitanati da Arlecchino, eletto testimonial della manifestazione!

La festa, promossa da Associazione Pro Marostica in collaborazione con la Città di Marostica e Confcommercio, prende il via alle ore 20.00, con otto carri che partiranno dall’inizio di via Roma per attraversare Porta Stazione, fermarsi nella scacchiera e proseguire ancora per Porta Stazione fino al parcheggio lungo le mura di via Stazione. La sfilata sarà accompagnata da gruppi in costume, musica, balli e animazione, con la conduzione e le voci di Radio Voice, partner dell’evento, e si festeggerà fino alle 24.00.

Insomma, un Carnevale in grande stile e molto scenografico, con le quinte monumentali della città a fare da sfondo, dal Castello Inferiore alle mura scaligere. L’invito è a mascherarsi e a divertirsi, con l’augurio che il Carnevale di Marostica possa diventare un appuntamento consolidato e l’inizio di una nuova tradizione, rappresentata da Arlecchino, maschera veneziana protagonista anche della Partita a Scacchi a personaggi viventi. Al miglior carro allegorico sarà infatti consegnato l’ “Arlecchino d’Oro” e nei pennoni del Castello Inferiore sono già state issate le caratteristiche bandiere a scacchi colorati…

In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a sabato 7 marzo.

La manifestazione è realizzata con il sostegno di BCC Veneta e Fieramente.

In merito alla viabilità e alla sicurezza, il Comune informa che nella giornata di sabato 28 febbraio sono previste importanti modifiche alla circolazione stradale. Di seguito i dettagli.

Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata

Dalle 19:00 alle 23:00:

– S.P. 121 “Gasparona” (Viale Stazione/Via 4 Novembre) nel tratto tra Via Gobbe e la rotatoria di Via Rubbi

– Via Campo Sportivo

– Via Roma (dal tratto tra Via Campo Sportivo e il semaforo di Porta Vicenza)



Chiusura al traffico e alle persone non addette ai lavori e divieto di sosta con rimozione forzata

Dalle 14:00 alle 23:00

– Aree parcheggio di Viale Stazione (lato mura medievali)



Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata

Dalle 14:00 alle 06:00 del giorno successivo

– Piazza Castello

– Corso Mazzini (nel tratto tra Via Cesare Battisti /Ufficio Postale /e Via 24 Maggio)



Chiusura al traffico

Dalle 14:00 alle 20:00

– Via Leonardo da Vinci (limite nord fino all’intersezione con Via Col. Scremin)

– Via Marconi

– Via Alessandro Volta

Accesso consentito solo a residenti e frontisti

Dalle 19:00 alle 23:00

– Via Natale Dalle Laste

– Via Manin

– Via Pivato



Parcheggi disponibili

Rimangono pienamente fruibili le aree di sosta di:

Viale Rimembranza (Est e Ovest)

Palazzo Baggio

Campo Marzio

25 Aprile (adiacente stazione autobus)



ACCESSO PIAZZA E PERCORSO

Partenza: Via Roma (vicino al Comando dei Carabinieri)

Ingresso Porta Stazione – Lato est Piazza Castello – Corso Mazzini (passaggio dietro Palazzo Doglione) – Lato ovest Piazza Castello – Lato nord Piazza Castello (passaggio davanti al Castello Inferiore) – Uscita Porta Stazione



Area smontaggio interdetta: Parcheggio di Via Stazione.

L’acceso alla parte rialzata della piazza sarà accessibile a 1500 partecipanti alla volta gestito con varchi e conta persone; nel resto del percorso vista l’ampiezza delle aree sterili e vie di esodo l’accesso è libero.

Porta Stazione non sarà accessibile dal pubblico ma ad uso esclusivo del personale organizzatore e carristi.



Flussi a piedi

Sul posto si troveranno volontari che daranno tutte le indicazioni in modo puntuale.

Si invitano tutti i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare per tempo i propri spostamenti.

Ordinanze di sicurezza, decoro e tutela dell’ambiente

Dalle 19:00 alle 24:00 nelle aree della manifestazione (tutto il centro storico è percorso di sfilata)

Divieto di:

– Detenzione e vendita di bevande in contenitori di vetro (consentiti solo bicchieri in plastica o materiale compostabile).

– Vendita e utilizzo di bombolette spray, petardi e botti, schiume, coloranti, farina, uova e sostanze simili.

– Utilizzo di coriandoli in plastica e prodotti non biodegradabili (consentiti solo coriandoli in carta o materiali biodegradabili).

Tutti i dettagli dell’ordinanza su https://www.comune.marostica.vi.it/it