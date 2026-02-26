Marostica, arrivano i carri allegorici per la prima volta in centro storico
Tutto pronto per il primo Carnevale con i carri mascherati a Marostica! Sabato 28 febbraio la città si prepara ad accogliere la sfilata di carri allegorici, attesi in Piazza degli Scacchi e capitanati da Arlecchino, eletto testimonial della manifestazione!
La festa, promossa da Associazione Pro Marostica in collaborazione con la Città di Marostica e Confcommercio, prende il via alle ore 20.00, con otto carri che partiranno dall’inizio di via Roma per attraversare Porta Stazione, fermarsi nella scacchiera e proseguire ancora per Porta Stazione fino al parcheggio lungo le mura di via Stazione. La sfilata sarà accompagnata da gruppi in costume, musica, balli e animazione, con la conduzione e le voci di Radio Voice, partner dell’evento, e si festeggerà fino alle 24.00.
Insomma, un Carnevale in grande stile e molto scenografico, con le quinte monumentali della città a fare da sfondo, dal Castello Inferiore alle mura scaligere. L’invito è a mascherarsi e a divertirsi, con l’augurio che il Carnevale di Marostica possa diventare un appuntamento consolidato e l’inizio di una nuova tradizione, rappresentata da Arlecchino, maschera veneziana protagonista anche della Partita a Scacchi a personaggi viventi. Al miglior carro allegorico sarà infatti consegnato l’ “Arlecchino d’Oro” e nei pennoni del Castello Inferiore sono già state issate le caratteristiche bandiere a scacchi colorati…
In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a sabato 7 marzo.
La manifestazione è realizzata con il sostegno di BCC Veneta e Fieramente.
In merito alla viabilità e alla sicurezza, il Comune informa che nella giornata di sabato 28 febbraio sono previste importanti modifiche alla circolazione stradale. Di seguito i dettagli.
Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata
Dalle 19:00 alle 23:00:
– S.P. 121 “Gasparona” (Viale Stazione/Via 4 Novembre) nel tratto tra Via Gobbe e la rotatoria di Via Rubbi
– Via Campo Sportivo
– Via Roma (dal tratto tra Via Campo Sportivo e il semaforo di Porta Vicenza)
Chiusura al traffico e alle persone non addette ai lavori e divieto di sosta con rimozione forzata
Dalle 14:00 alle 23:00
– Aree parcheggio di Viale Stazione (lato mura medievali)
Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata
Dalle 14:00 alle 06:00 del giorno successivo
– Piazza Castello
– Corso Mazzini (nel tratto tra Via Cesare Battisti /Ufficio Postale /e Via 24 Maggio)
Chiusura al traffico
Dalle 14:00 alle 20:00
– Via Leonardo da Vinci (limite nord fino all’intersezione con Via Col. Scremin)
– Via Marconi
– Via Alessandro Volta
Accesso consentito solo a residenti e frontisti
Dalle 19:00 alle 23:00
– Via Natale Dalle Laste
– Via Manin
– Via Pivato
Parcheggi disponibili
Rimangono pienamente fruibili le aree di sosta di:
Viale Rimembranza (Est e Ovest)
Palazzo Baggio
Campo Marzio
25 Aprile (adiacente stazione autobus)
ACCESSO PIAZZA E PERCORSO
Partenza: Via Roma (vicino al Comando dei Carabinieri)
Ingresso Porta Stazione – Lato est Piazza Castello – Corso Mazzini (passaggio dietro Palazzo Doglione) – Lato ovest Piazza Castello – Lato nord Piazza Castello (passaggio davanti al Castello Inferiore) – Uscita Porta Stazione
Area smontaggio interdetta: Parcheggio di Via Stazione.
L’acceso alla parte rialzata della piazza sarà accessibile a 1500 partecipanti alla volta gestito con varchi e conta persone; nel resto del percorso vista l’ampiezza delle aree sterili e vie di esodo l’accesso è libero.
Porta Stazione non sarà accessibile dal pubblico ma ad uso esclusivo del personale organizzatore e carristi.
Flussi a piedi
Sul posto si troveranno volontari che daranno tutte le indicazioni in modo puntuale.
Si invitano tutti i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare per tempo i propri spostamenti.
Ordinanze di sicurezza, decoro e tutela dell’ambiente
Dalle 19:00 alle 24:00 nelle aree della manifestazione (tutto il centro storico è percorso di sfilata)
Divieto di:
– Detenzione e vendita di bevande in contenitori di vetro (consentiti solo bicchieri in plastica o materiale compostabile).
– Vendita e utilizzo di bombolette spray, petardi e botti, schiume, coloranti, farina, uova e sostanze simili.
– Utilizzo di coriandoli in plastica e prodotti non biodegradabili (consentiti solo coriandoli in carta o materiali biodegradabili).
Tutti i dettagli dell’ordinanza su https://www.comune.marostica.vi.it/it