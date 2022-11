MARANO – Violento scontro tra auto, nessun ferito

Domenica 06 novembre, alle ore 00.30 circa, due pattuglie del Consorzi Polizia Locale Alto Vicentino di Schio sono intervenute a Marano Vicentino, nei pressi dell’intersezione che via Marconi forma con via F. Filzi, per il rilievo di un sinistro stradale.

Il conducente di una Dacia Daster, un 46 enne, giunto in corrispondenza con via Marconi, per cause ancora in corso di accertamento ha urtato con la parte anteriore del mezzo una Nissan Qashqai, condotta invece da un 57enne, diretto verso il centro di Marano. La Dacia, roteata di 180 gradi in senso orario, finiva a sbattere contro delle lastre in pietra sulla destra, mentre la Nissan finiva nella corsia opposta per poi terminare contro il muretto di recinzione di un’abitazione vicina. Nessuno è rimasto ferito.