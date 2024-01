Manifestazione anti-Israele: una ventina i feriti, poliziotto con lesione ad una vertebra. Indagini della Digos

Dopo gli scontri in via dell’Arsenale provocati dalla manifestazione anti-Israele dai Centri Sociali è tempo di bilanci. Sono una decina i poliziotti feriti e per uno di loro la prognosi è di 45 giorni per sospetta lesione ad una vertebra. Cinque in manifestanti fermati con denunce di lesioni, resistenza e violenza contro pubblico ufficiale. Ma la lista si allungherà dopo le indagini della Digos.

Circa dieci manifestanti si sono presentati in Pronto Soccorso con lesioni lievi (codice bianco). Hanno età compresa dai 20 ai 30 anni. Solo uno è vicentino, gli altri provengono da altre città. I manifestanti si sono presentati con lastre-scudo di metallo, fumogeni, spranghe, razzi, catene con l’obiettivo di sfondare il cordone di sicurezza