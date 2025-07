Maltempo, la Regione dichiara lo stato di attenzione per temporali

Il Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto ha dichiarato, per il bacino idrografico che interessa la città di Vicenza, lo stato di attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica per temporali, fino a mezzanotte di giovedì 24 luglio.Giovedì 24 instabilità più frequente fin dalle prime ore con alcune fasi di rovesci e temporali più probabili sulle zone montane e pedemontane, dove potranno risultare anche intensi, ma possibili anche in pianura.Per eventuali segnalazioni chiamare la centrale operativa del comando di polizia locale allo 0444545311.Per controllare il livello dei fiumi e il meteo nella propria zona, per ricevere notifiche che segnalano l’eventuale rischio di esondazione, per comunicare con foto e video anomalie rilevate nei corsi d’acqua, è possibile scaricare Coapp, lo strumento messo a disposizione dall’Osservatorio dei Cittadini sulle piene nell’ambito del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali.

Per maggiori informazioni: https://www.comune.vicenza.it/Novita/Avvisi/Osservatorio-dei-cittadini-sulle-piene