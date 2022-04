LONIGO – Si chiude la prima di Lonigo in Fiaba, un successo da 10 mila persone (foto)

Circa 10mila persone hanno partecipato nel weekend alla prima edizione di Lonigo in Fiaba, un’originale ed emozionante proposta firmata dall’amministrazione comunale locale con la collaborazione di FeshionEventi. Un grande evento, l’unico nel Vicentino e in Veneto, dedicato ai bambini e alle famiglie. Sabato e domenica, infatti, il Parco Ippodromo è stato preso d’assalto dal meraviglioso pubblico delle famiglie, proponendo attività per tutte le età e per tutti i gusti. “Un’invasione pacifica, dolce e colorata – commenta in chiusura dell’evento l’assessore al sociale Sandra De Marzi – dopo due anni di pandemia e in un momento storico non facile abbiamo sentito forte e chiara il desiderio e la partecipazione delle famiglie di tornare finalmente alla normalità”. E così, tra personaggi delle fiabe e dei cartoon più famosi e intensi laboratori creativi dai temi più disparati, e nonostante anche un po’ di pioggia, la due-giorni da fiaba si è svolta senza intoppi, con bimbi e famiglie al riparo negli stand del Parco. Molteplici i laboratori proposti, per un totale di 560 partecipanti solo ai laboratori creativi (dalla cucina alla musica, dalle bolle di sapone alla pittura), che erano sold-out già fin dall’inizio dell’evento. 370 i partecipanti all’evento “Viaggio tra le Fiabe” e 125 le famiglie che si sono divertite nella “Caccia alle Uova”. Ma molti sono stati i piccoli ospiti che sono giunti al Parco anche solo per fare un giro e immergersi nella fantasia con le proprie famiglie, per un totale di circa 10mila ingressi tra grandi e piccini. “Una partecipazione intensa che è andata oltre le nostre più rosee aspettattive – commenta lo staff di FeshionEventi – con partecipanti che sono giunti da tutte le province venete, e anche da fuori regione. Lonigo è stata una location perfetta e ringraziamo la disponibilità dell’amministrazione, sperando di tornare con la seconda edizione l’anno prossimo”. L’assessore Sandra De Marzi conclude: “Siamo soddisfatti di aver proposto in territorio vicentino un evento senza pari. La scommessa è stata vinta e la nostra città ha accolto con ordine e organizzazione tutti gli ospiti. Fiabe, personaggi, culture e tradizioni diverse sono racconti che hanno in comune i valori universali di pace, di inclusione, di vittoria del bene sul male. E sono questi i messaggi che abbiamo voluto rappresentare in questo weekend di magia, perché seminare e coltivare questi ideali è un dovere per la politica, per la scuola, per la società. Mi auguro che per i bambini sia stato un momento di gioco, di festa, di divertimento ma anche un insegnamento che abbia fatto capire ai nostri cittadini di domani l’importanza della cooperazione tra mondi e culture diverse. Ringrazio infine gli organizzatori dell’evento e tutto lo staff creativo, che hanno fatto vivere alle nostre famiglie un’esperienza unica, ma soprattutto ringrazio la gioia e i sorrisi dei bimbi che in questi due giorni hanno avvolto la nostra città”.