Lonigo inaugura il 1° ottobre il suo teatrino all’aperto

Sabato pomeriggio Lonigo inaugura il suo nuovo Teatrino all’aperto: il primo intervento di rigenerazione del centro storico, per riqualificare l’asse principale di via Roma e contestualmente dare un nuovo e più funzionale volto alla città. “Il teatrino all’aperto era stato progettato dalla precedente amministrazione – spiega il sindaco Pierluigi Giacomello – e abbiamo discusso molto sulla opportunità o meno di proseguire col progetto e realizzare l’opera. Alla fine abbiamo deciso di proseguire, sia perché abbiamo ottenuto dei rilevanti contributi regionali, sia perché siamo intervenuti con alcune migliorie estetiche e funzionali nel progetto, rendendolo un po’ sobrio e lineare, e soprattutto contestualizzandolo meglio nell’area del Teatro”. Nessuna colata di cemento, quindi, ma un progetto, peraltro valutato con attenzione dalla Soprintendenza delle Belle Arti, che diviene un vero e proprio nuovo spazio di aggregazione cittadina, ma non solo: anche un modo per portare fuori il Teatro e tutto ciò che vi si svolge dentro: “Un modo innovativo per vivere il nostro teatro, anche all’esterno. Avremo infatti mille occasioni per vivere questo nuovo spazio di aggregazione”. Con i suoi 220 posti a sedere, infatti, il Teatrino all’aperto diventerà una nuova agorà dove ritrovarsi per condividere eventi e spettacoli. Massima cura e manutenzione per il nuovo teatrino, inoltre, che avrà la zona presidiata da telecamere appositamente installate. L’inaugurazione si terrà quindi sabato 1 ottobre, a partire dalle ore 16,45 in Piazza Matteotti 1: l’evento verrà allietato dallo spettacolo “Note di danza” eseguito dalla scuola leonicena “Ballet Studio”.