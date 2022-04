Lonigo – I pompieri salvano un setter

Domenica pomeriggio, i vigili del fuoco sono intervenuti nel torrente Gua’ a Lonigo per soccorrere Eros un setter inglese, che non riusciva più a risalire l’argine. I pompieri sono scesi fino al greto del torrente, recuperando il cane stremato. L’animale è stato portato sull’argine e assistito dai vigili del fuoco, fino all’intervento del cinovigile, che ha preso in consegna il setter per riconsegnarlo al proprietario dopo la lettura del chip.